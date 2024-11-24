Kayseri-Malatya karayolu 8 saattir ulaşıma kapalı

Kayseri’de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 8 saattir ulaşıma kapalı olan Kayseri-Malatya karayolunu açmak ve yolda mahsur kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kayseri’de gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri- Malatya karayolu saat 14.00 sıralarında ulaşıma çift yönlü kapanırken, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlar, çektikleri video ile kurtarılmayı beklediklerini bildirdi. Mahsur kalan araçlarda hasta ve çocukların da bulunduğu ifade edilirken, ekipler ise vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.