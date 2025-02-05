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  • Kayseri-Niğde Yolunda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Berat Efe hayatını kaybetti

Kayseri-Niğde Yolunda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Berat Efe hayatını kaybetti

Kayseri-Niğde yolunda mola veren Geldi Ailesi'nin 9 yaşındaki oğlu Berat Efe, hafif ticari araç ile otomobil arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından alkol etkisinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kayseri-Niğde Yolunda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Berat Efe hayatını kaybetti

Kaza, Kayseri-Niğde yolu üzerindeki Örenşehir Mahallesi yakınlarında, gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Geldi Ailesi, otomobilde kahve içerken sıcak su dökülmesi sonucu yol kenarında durup mola verdi. Bu esnada Ensar ve kardeşi Berat Efe, aracın arka kısmına geçtiler. Ancak, eski Garipçe Mahallesi Muhtarı Durdu Polat'ın kullandığı otomobil çocuklardan Berat Efe'ye ve hafif ticari araca çarptı.

Polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Berat Efe'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından, aile büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma devam ediyor.

 

Haber Merkezi

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