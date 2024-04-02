Kayseri'nin bu ilçesinde hiçbir Belediye Başkanı iki dönem başkanlık yapamıyor

Kayseri'nin Akkışla İlçesinde gelenek bozulmadı ve önceki dönem Ak Parti Belediye Başkanı Ayhan Aslan da daha önceki başkanlar gibi ikinci dönemi göremedi.

Neredeyse her bir yerel seçim döneminde sağ partiden sol partiye geçen ve Belediye Başkanı değişen Akkışla İlçesi'nde bu seçim döneminde ipi CHP adayı Mustafa Dursun göğüsledi.

Akkışla Belediyesi’ni 2019 yerel seçiminde yüzde 42.19 oran ile AKP (Cumhur ittifakı) kazanırken 2024 yılında yüzde 46.21 oran ile CHP kazandı. Eski başkan Ayhan Arslan, bu seçimde 94 oy farkla rakibi Mustafa Dursun’a kaybetti.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan sandık: yüzde 100

Toplam seçmen: 5.279

Kullanılan oy: 4.766

Geçerli oy: 4.343

Mustafa Dursun: %46.21 - 2 bin 7 oy

Ayhan Arslan: %44.04 – 19 bin 13 oy