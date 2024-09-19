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Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Kayseri'nin 6 gözde mahallesindeki doğal dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı önlemler alınarak çevrede denetimler gerçekleştirildi.

Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi

Melikgazi ilçesine bağlı Subaşı, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerinden geçen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'nin doğal dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı önlemler alındı.
Bölgeye gelen ziyaretçilerin güvenliği, suç olaylarının önlenmesi ve vadinin doğal yapısına zarar verilmemesi için Jandarma Asayiş, Jandarma Güven Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti sağlanıyor. Koramaz Vadisi, bölge halkı ve turistler için güvenli bir alan olarak korunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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