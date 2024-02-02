Kayseri OSB personeline Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi

Kayseri OSB'de personeli bilgilendirme seminerleri sürüyor. Bu çerçevede 'Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri' gerçekleştirildi.

Kayseri OSB personeline Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri OSB’de personeli bilgilendirme seminerleri sürüyor. Bu çerçevede ’Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri’ gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri Psikolog Muhammed Karadoğan ve Sosyal Çalışmacı Tuğçe Gündüz tarafından Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleşen ve farkındalık oluşturma ve bilgilendirme amacıyla düzenlenen seminerde kadın erkek (Fırsat) eşitliği, aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan hukuki düzenlemeleri ele alındı.

Kayseri OSB personeline Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi
Kayseri OSB personeline Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

1.5 asırlık okulda eğitim kampı
1.5 asırlık okulda eğitim kampı
Bakan Özhaseki: 'Devlet olarak hak sahibi 390 bin aileye ev vermek zorundayız'
Bakan Özhaseki: 'Devlet olarak hak sahibi 390 bin aileye ev vermek zorundayız'
Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, üniversite rektörleri ile buluştu
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
Kassam mücahidleri Gazze'nin batısında işgalcileri vuruyor
Kassam mücahidleri Gazze’nin batısında işgalcileri vuruyor
Talasgücü Belediyespor, Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk'ü renklerine kattı
Talasgücü Belediyespor, Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk'ü renklerine kattı