Kayseri OSB Yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminden oluşan heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi Ankara'da ziyaret etti.

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  • 30.11.2023 09:12
  • Güncelleme: 30.11.2023 09:25
Kayseri OSB Yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminden oluşan heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi Ankara’da ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Hukuk Müşaviri Av. Ali Fidan’dan oluşan heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, daha önce yapmayı planladıkları ancak Bakan Özhaseki’nin yoğun gündemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak yaptıkları işlere ilişkin detaylı bilgi sunduklarını ifade eden Başkan Yalçın, gündemlerine aldıkları yeni projeler hakkında Bakan Özhaseki’yi bilgilendirdiklerini kaydetti.

Başkan Yalçın, “Bizleri nazik kabullerinden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde başarılarının devamını diliyorum. Allah yâr ve yardımcısı olsun” dedi.

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İHA

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