Kayseri Şehir Mezarlığı'nda sonbahar
Kayseri'de sonbahar renklerinin hakim olduğu şehir mezarlığında renk cümbüşü yaşanırken diğer yandan görenleri hüzünlendirdi.
Kayseri’de sonbahar renklerinin hakim olduğu şehir mezarlığında renk cümbüşü yaşanırken diğer yandan görenleri hüzünlendirdi.
Kayseri Şehir Mezarlığı’nda bulunan onlarca ağaç, sonbaharın gelmesiyle birlikte renkten renge girdi. Turuncu, kırmızı sarı, kahverengi renkleri alan ağaçlar görsel oluştururken, renk cümbüşü de dron ile görüntülendi.