Kayseri şehitleri: 17 Aralık 2016'da ne olmuştu?
Kayseri'de 17 Aralık 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker de yaralandı. 7 yıl önce bugün terör saldırısında şehit olan 15 asker için kent genelinde anma törenleri düzenlenecekken 15 şehidin anılarının yaşatıldığı anıt durakta da anma töreni gerçekleştirildi.
- 17.12.2023 10:25
- Güncelleme: 17.12.2023 10:25
Kayseri'de 7 yıl önce; 17 Aralık 2016 tarihinde izne çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse Talas Bulvarı üzerinde bombalı araçla haince saldırıldı ve terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker de yaralanmıştı. Bugün kent genelinde şehitler için anma töreni düzenlenecekken Şehit Komandolar Durağı’nda da anma töreni gerçekleştirildi.
17 ARALIK ŞEHİTLERİ İÇİN ANIT DURAK
Hain saldırının meydana geldiği yerde ise 15 şehidin isimlerinin yaşatıldığı durak yapıldı. Patlamanın gerçekleştiği Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Üniversitesi durağının yerinde uygulanan durakta şehitleri temsil eden taş bloklar bulunuyor. Anıtı oluşturan 15 taş bloğun her birisinde şehitlerin isimleri, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazıyor.