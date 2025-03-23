Kayseri Spor A.Ş okçuları Antalya'dan altın madalyayla döndü
2025 Ulusal Egemenlik Kupası TSP-1 yarışmasında mücadele eden Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü sporcuları Kuzey Tek ve Fatma Maraşlı, Antalya'dan altın madalyayla döndü.
2025 Ulusal Egemenlik Kupası TSP-1 yarışması 19-23 Mart 2025 Tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü sporcuları Kuzey ve Fatma, turnuvaya antrenörler Emre Çömez ve Furkan Dernekli nezaretinde katıldı. Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisinde mücadele eden Kutay Tek Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Klasik Yay Mix Takım Kategorisinde
Fatma Maraşlı ve Kutay Tek ikilisi Türkiye Şampiyonu oldu.