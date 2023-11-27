Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 3 - İsmail Okumuş FK: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İsmail Okumuş FK'yı 3-1 mağlup etti. 4 golün atıldığı karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı.

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  • 27.11.2023 08:41
  • Güncelleme: 27.11.2023 08:41
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 3 - İsmail Okumuş FK: 1
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada İsmail Okumuş FK’yı 3-1 mağlup etti. 4 golün atıldığı karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak, İbrahim İmrağ, Selahattin Ak

Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, İsmail Orhan, (Eren Torbalı dk. 63), Can Ölçer, Çağlar Erdemci, Sedat Burak Altay, Alper Durdu, (Abdullah Gürbüz dk. 46), Erkan Polat, (Cüneyt Egemen Karagöz dk. 46), Sedat Sönmez, Furkan Yiğit Yılmaz, Burak Arslan, (Batuhan Duran dk. 83), Oğuzhan Yalçın, (Hüseyin Can Uçar dk. 46)

İsmail Okumuş FK: Harun Bayram, Engin Yakut, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Burak Furkan, Mehmet Kahveci, Mustafa Emir, (Zekai Kepezkaya dk. 67), Can Okumuş, Orhan Özcan, (Furkan Mortaş dk. 67), Ahmet Kemal, Mehmet Ali Tanrıkulu, (Suat Polat dk. 90)

Goller: Çağlar Erdemci (dk. 57 ve 79), Abdullah Gürbüz (dk. 90+5) (Kayserigücü FK), Mehmet Ali Tanrıkulu (dk. 41) (İsmail Okumuş FK)

Kırmızı Kartlar: Eren Torbalı (dk. 80) (Kayserigücü FK), Can Okumuş (dk. 80) (İsmail Okumuş FK)

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İHA

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