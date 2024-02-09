Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek

Fuarımıza Türkiye genelinden ve yurt dışından toplam 500 firma ve 1900 marka katılıyor. Fuarımızda tarım ve hayvancılıkla ilgili en son makina ve ekipmanlar sergileniyor. Fuarı biz Kayseri'de yapıyoruz ama Kayseri bir merkezdir ve 81 ilden buraya yoğun bir şekilde ziyaretçi geliyor. Bu sene ziyaretçi beklentimiz 300 binin üzerindedir” dedi.

Kayseri Tarım Fuarı 22-25 tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarın Tarım ve Hayvancılık fuarı ve aynı zamanda Türk Dünyası ve Akrabaları Tarım Fuarı olarak iki bölümden oluştuğunu ifade eden Atlas Fuarcılık Yetkilisi Fevzi Atasagun, “Bu yıl 22-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Kayseri Tarım Fuarı’nın 19’uncusunu yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi yeni yapılan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde yapıyoruz. Fuar alanımız toplam 40 bin metrekarelik bir alan. 150 bin metrekare de açık alanı olan Türkiye'nin en büyük modern fuar merkezlerinden bir tanesidir. Tarım fuarı iki bölümden oluşuyor; Tarım ve Hayvancılık fuarı ve aynı zamanda Türk Dünyası ve Akrabaları Tarım Fuarını bir arada yapıyoruz. Fuarımıza Türkiye genelinden ve yurt dışından toplam 500 firma ve 1900 marka katılıyor. Fuarımızda tarım ve hayvancılıkla ilgili en son makina ve ekipmanlar sergileniyor. Fuarı biz Kayseri'de yapıyoruz ama Kayseri bir merkezdir ve 81 ilden buraya yoğun bir şekilde ziyaretçi geliyor. Bu sene ziyaretçi beklentimiz 300 binin üzerindedir. Fuar alanımız sabah saat 10:00’dan akşam saat 20:00’e açıktır. Kayseri Organize Sanayi tramvay durağından sonra fuar merkezine her 15 dakikada bir ücretsiz servis koyuyoruz. Bu fuarımızı özellikle çiftçilerimizin ve halkımızın mutlaka gelip ziyaret etmelerini bekliyoruz. Geçen senelerde bizim fuarımıza 250 bin ziyaretçi geliyordu ama biz bu sene 300-400 bini kesin buluruz, fuara yoğun ilgi var” diye konuştu.