Kayseri Valiliği'nde Aspir Yağı Protokolü imzalandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek himayesinde kurulan 46 Kadın Kooperatifinden biri olan Ağırnas Kadın Kooperatifi tarafından üretilen Aspir Yağı’nın kentte bulunan marketlerde vatandaşların hizmetine sunulması için Kayseri Valiliği ve Kayseri Perakendeciler Derneği arasında protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu, Ağırnas Kadın Kooperatifi yöneticileri ve Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Yine mutlu bir haberle yine mutlu bir imza töreninde bir aradayız. Özellikle son zamanlarda Kadın Kooperatifleriyle ilgili Kayseri bir seferberlik başlattı. Bugün 46 Kadın Kooperatifine ulaşmış durumdayız. 2 yılda 71 milyon ciroya ulaşarak Türkiye’de gerçekten bir başarı hikayesi yazıyoruz. 600 kadınımız adeta hem şehirlerini tanıtmak hem aile bütçelerine katkı sunmak hem de Kayseri girişimciliğinin ne olduğunu göstermek için adeta bir savaş veriyorlar. Ben de Kayseri Valisi olarak sonuna kadar arkalarında duruyorum. Yine kooperatifimizin yürütme kurulu büyük bir mücadele veriyor. Kadın Kooperatiflerinde tarımsal üretime büyük ağırlık verilmeye başlandı. Burada Tarım İl Müdürümüzün büyük bir mücadelesi var kendilerine teşekkür ediyorum” dedi

2 yıl gibi bir sürede 46 Kadın Kooperatifi ve 71 milyon ciroya ulaştıklarını belirten Vali Çiçek, “2 yıl gibi bir sürede 46 Kadın Kooperatifi, 71 milyon ciro ve 650’ye yakın kadına ulaştık. Bunlar önemli girişimciler oldular. Birçok kadın kooperatifimiz kendi araçlarını aldı, birçok kadın kooperatifimiz kendi yerlerinin sahibi oldu. Ağırnas Kadın Kooperatifimiz de bunun en önemli başarı örneklerinden birisi. Kurulalı daha 5 ay olmasına rağmen ulusal ve yerel ölçekte büyük siparişler aldı. Türkiye’de birçok yere ürün gönderdi. Benim için önemli olan Kayseri Perakendeciler Derneği, bu dernek Kayseri ile ilgili her olayda elini taşın altına koyan ve yüreği Kayseri ile atan bir dernek Kayserili kadınlarımıza destek verdikleri için ve yaptıkları fedakârlık için başta başkanımız olmak üzere hepsini teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerimin, Ağırnaslı kadınlarımızın ürettiği doğal Aspir Yağını tercih etmelerini de özellikle istiyorum” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da, “Valiliğimizin koordinesinde kurulan 46 Kadın Kooperatifinden birisi olan Ağırnas Kadın Kooperatifi, “Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor ve Aspir Yağı” projesi kapsamında almış olduğumuz soğuk sıkım makinesi ile birlikte üretime başlamış durumda. Hem ulusal hem de yerel marketlere Aspir Yağı satışını gerçekleştiriyorlar. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu ise “Sayın Valimizin desteğiyle Aspir Yağı marketlerimizin raflarına girecek. Kayserimizde verilen bu mücadele inşallah başarıya ulaşacaktır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu

Konuşmaların ardından Ağırnas Kadın Kooperatifi tarafından üretilen Aspir Yağı’nın satışı ile ilgili protokol Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu arasında imzalandı.