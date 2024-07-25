Kayseri'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'de hafta sonu kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yapıldı.

Kayseri'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de hafta sonu kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu itibariyle mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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