Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri genelinde Çarşamba günü şiddetli yağış uyarısı yapılırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda bilgilendirildi.

Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri genelinde Çarşamba günü şiddetli yağış uyarısı yapılırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda bilgilendirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Kayseri genelinde beklenen yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor. Yağışların; genellikle

sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde, kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşların ani sel-su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı da tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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