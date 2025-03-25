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Kayserili işitme engelli sporcular 7 madalyayla döndü

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular 2'si gümüş, 5'i bronz olmak üzere 7 madalyayla döndü.

Kayserili işitme engelli sporcular 7 madalyayla döndü

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası 23-24 mart 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Poomse ve kyorogi dallarında yapılan müsabakalara Kayseri’den katılan  
80 kilogramda Yasin Çimen ve 67 kilogramda Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi oldu. 

58 kilogramda Berat Bektaş, ferdi pommse dalında Dudu Gökçe Pumak, ferdi pommse dalında Merve Çimen Türkiye, pommse pairde dalında Dudu Gökçe Pumak  ve Berat Bektaş Türkiye 3’üncüsü oldu. Müsabakalara Kayseri’den giden sporcular 7 madalyayla döndü.

Haber Merkezi

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