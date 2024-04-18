Kayserili okçudan altın madalya

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayserili okçudan altın madalya
Kayseri GündemEditör

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü’nden Kenan Babaoğlu, Antalya’da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları 15-16 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın ev sahipliğinde yapıldı. 11-12 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası Yarışması’nda ikinci olarak gümüş madalya ile dönen Kayseri Spor A.Ş. sporcusu Kenan Babaoğlu, bu kez birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir ay içerisinde katıldığı iki önemli turnuvada önce gümüş ardından altın madalyanın sahibi olan Kenan Babaoğlu’nu ilk kutlayan Kayseri BüyükşehirBelediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Büyükkılıç sporcu ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayserili okçudan altın madalya
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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