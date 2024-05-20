Kayserili okçular İzmir'de madalyaları topladı

15-19 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 2024 Gençlik Haftası U21, U18 ve U15 Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 10 madalya kazandı.

Gençlik Haftası U21, U18 ve U15 Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na aldıkları dereceler ile, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Toplamda 10 madalya alan Kayserili sporcular; hem ferdi hem de takım halinde önemli derecelere imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Gizem Elmaağaçlı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının aldığı dereceler şöyle;

Makaralı Yay U21 Kadın Kategorisinde Şeyma Karakuş Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U21 Erkek Kategorisinde Yunus Emre Arslan Türkiye Üçüncüsü, Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde İrem Ocakcı ve Yunus Emre Arslan Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U21 Kadın Takım Kategorisinde Şeyma Karakuş, İrem Ocakcı, Beyza Karakuş Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U18 Kadın Takım Kategorisinde Şeyma Karakuş, Didem Coşkunçay, Beyza Karakuş Türkiye Şampiyonu.