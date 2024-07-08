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Kayserili yüzücü Ahmet Burak'dan Türkiye rekoru

Litvanya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Kayseri TOHM yüzme takımı sporcusu Ahmet Burak Işık, 400 metre serbestte Türkiye rekoru kırdı.

Kayserili yüzücü Ahmet Burak'dan Türkiye rekoru

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 2-7 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius kentinde düzenlendi. Şampiyona’da mücadele eden Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme Takımı’ndan Ahmet Burak Işık, 400 metre serbest sitil finalindeki 3:48.53’lük derecesi ile ‘’18 Yaş ve 19+ Yaş’’ Yeni Türkiye Rekoru kırdı. Sporcu bu derecesiyle Avrupa Gençler ikincisi oldu. Müsabakalara antrenörü Ali Özmen ile çıkan sporcu gümüş madalyanın sahibi oldu.

1ha

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