Kayserispor 3 transfer yaptı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ara transfer tescil döneminde kadrosuna 3 futbolcu kattı.

Kayserispor 3 transfer yaptı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ara transfer tescil döneminde kadrosuna 3 futbolcu kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ara transfer ve tescil döneminde 3 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüp, Otobak Shukurov, Duckens Nazon ve Mehdi Bourabia ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor genç oyuncularından Ahmet Kağan Malatyalı’yı Yeni Mersin İdmanyurdu’na, Hayrullah Erkip ise Düzcespor’a kiralık olarak gönderdi. Öte yandan Kayserispor sezonu kapatan Anthony Uzodimma’nın sözleşmesini ise dondurdu.

Kayserispor 3 transfer yaptı
İHA
Kayseri Gündem

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