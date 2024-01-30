Kayserispor 7 hafta sonra puan aldı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı.

Kayserispor 7 hafta sonra puan aldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı.

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı. Sahasında Antalyaspor’u konuk eden Kayserispor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bularak 1-1’lik netice sonrasında hanesine 1 puan yazdırdı.

Kayserispor, Akdeniz ekibinden aldığı 1 puan ile 27 puana ulaştı. Kayserispor’da kaleci Bilal’in önemli kurtarışlarının olduğu maçta tek golü Ali Karimi kaydetti.

Kayserispor 7 hafta sonra puan aldı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Sobadan sızan karbonmonoksit zehirledi: 1 ölü
Erciyes'e rekor ziyaretçi: 'İğne atsan yere düşmüyor'
Erciyes'e rekor ziyaretçi: 'İğne atsan yere düşmüyor'
Talas'taki Okullarda Sömestr Temizliği
Talas'taki Okullarda Sömestr Temizliği
Geleceğin bilişimcileri yetişiyor
Geleceğin bilişimcileri yetişiyor
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık Mahallesi esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık Mahallesi esnafına ziyaret
Kadınlardan Türkiye'de ilk ve tek: 'Gilaburu Lokumu'
Kadınlardan Türkiye'de ilk ve tek: 'Gilaburu Lokumu'