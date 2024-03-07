Kayserispor'a 231 Bin TL ceza, Burak Yılmaz'a 1 maç ceza

Süper Ligin 28’nci haftasında Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada iki takım da PFDK’ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Kayserispor ile ilgili açıklanan ceza kısmı; “Kayserispor, Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Rizespor - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” olarak açıklandı.