Kayserispor'a para dopingi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcuların alacakları ödendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Kimsenin alacağı kalmadı dedi.

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  • 12.08.2023 13:41
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:04
Kayserispor'a para dopingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcuların alacakları ödendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Kimsenin alacağı kalmadı" dedi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi moraller tavan yaptı. Sarı kırmızılı kulüpte maaşlarını alamayan kulüp çalışanlarına, teknik heyet ve futbolculara ödeme yapıldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "A’dan Z’ye tüm ödemeler yapıldı. Kulübümüzde bir Allah’ın kulunun bir kuruş alacağı yok. Kayserispor olarak sahaya sıfır kilometre çıkıyoruz. Bu da tarihimizde bir ilktir” cümlesi kurdu.

İHA

Kayseri Gündem
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