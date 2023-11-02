Kayserispor-Alanyaspor maçının hakemi Numanoğlu oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayerispor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.

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  • 02.11.2023 13:15
  • Güncelleme: 02.11.2023 14:44
Kayserispor-Alanyaspor maçının hakemi Numanoğlu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 11. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayerispor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Tugay Kaan Numanoğlu’nu atadı.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama neticesinde Kayserispor-Alanyaspor maçına orta hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Tugay Kaan Numanoğlu’nun bu maçta yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Alpaslan Şen görevlendirildi. Bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak olan İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Numanoğlu, Alanyaspor’un sahasında 2-0 kazandığı Başakşehir maçını yönetmişti.

6 Kasım Pazartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak Kayserispor ile Alanyaspor maçı saat 20.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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