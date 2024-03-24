Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan mobilet sürücüsü İ.M.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İ.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Kayserispor Başkanı Çamlı kaza yaptı
Kayserispor Başkanı Çamlı kaza yaptı
Özkırış'tan 'soğuk hava deposu' projesi
Özkırış'tan 'soğuk hava deposu' projesi
Erva'dan 20 Mahalleye 20 Spor Okulu
Erva'dan 20 Mahalleye 20 Spor Okulu
Sarıoğlan'da coşkulu kalabalık, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına bastı
Sarıoğlan'da coşkulu kalabalık, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına bastı