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Kayserispor-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Süper Lig'in 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kayserispor-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig’in 7.haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre; Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig 7.haftasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçını Sakarya Bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu maçta Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Erdem Mertoğlu görev üstlenecek.

Bu sezon Beşiktaş’ın Süper kupa maçını yöneten Atilla Karaoğlan, Kayserispor’un ise geçen sezon oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Karagümrük maçında düdük çalmıştı.

İHA
Kayseri Gündem

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