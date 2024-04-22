Kayserispor'da beklenen 'kelle' gitti Murat Duman ile yollar ayrıldı

Sarı-Kırmızılı kulüpte son günlerdir en çok tartışılan isim olan Murat Duman’ın durumu Trabzonspor maçından sonra daha çok tartışılmaya başlanmıştı. Kapalıkale tarafından da kellesi istenmişti. Öğle saatlerinde kulüpte yapılan toplantı sonrası kendisi ile yollar ayrıldı.