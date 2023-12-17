Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor, Çarşamba günü konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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  • 17.12.2023 18:48
  • Güncelleme: 17.12.2023 18:48
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Ligde çıktığı son 7 maçın 6’sını kazanan birinden beraberlikle ayrılan Kayserispor 17’nci haftaya 29 puanla 3’üncü sırada girdi. Sarı kırmızılı takımın Çarşamba günü karşılaşacağı Fenerbahçe ise 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kayseri ekibi teknik direktör Recep Uçar yönetiminde bugün ki idmanda taktik ağırlıklı çalıştı.

1ha

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