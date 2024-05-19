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  • İran Dini Lideri Hamaney'den Reisi hakkında ilk açıklama

İran Dini Lideri Hamaney'den Reisi hakkında ilk açıklama

İran Dini Lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, 'İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak' dedi.

İran Dini Lideri Hamaney'den Reisi hakkında ilk açıklama
Kayseri GündemEditör

İran Dini Lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin ilk kez konuştu. Hamaney, “Yüce Allah’a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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