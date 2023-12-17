Başkan Yurdakul’dan Diyanet İşleri Başkanlığına çağrı

Öte yandan yarım dakika sürmeyen selam vermiş olduğumuz bir esnaf ziyareti de faaliyet belki toplumun faydasına olan, toplumun temelini sarsan bir problemin çözülmesi de bir faaliyet olaraktan gündeme getirildiği zaman aynı kategoride olması bizim tarafımızdan çok anlaşılmış değildir. O açıdan bizim talebimiz şu ki; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgi sistemine girilirken toplumun yarasına dokunulan mevzuların belki daha ayrıntılı bir şekilde üyelerimizin nasıl bir faaliyet yapıldığını farklı bir şekilde farklı bir format girilmesi ama günlük yapmış olduğumuz ziyaretlerin de ya da vermiş olduğumuz bir selamın, bir hastanın hatırını sormamızın aynı kategoride değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu manada diyoruz ki toplumun yarasına merhem olan, yapılmış olan ciddi konuların faaliyet olaraktan girilmesi ve bunun başkanlığımız tarafından değerlendirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, Diyanet İşleri Başkanlığının süreli yayınlarından olan 5 derginin dijitalleştirilmesi gerektiğini böylece kağıt israfının da önüne geçileceğini vurguladı. Başkan Yurdakul, “E-dergi sistemine geçilmesi durumunda kağıt israfının önüne geçileceğini belirten, Diyanet-Sen Kayseri şube başkanı Mehmet Yurdakul; “Gazze'de ve Filistin'de yaşanan soykırımı lanetliyor ve kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın süreli yayınlarından olan aylık dergi; malumunuz başkanlığımızın 5 tane aylık dergisi var; Diyanet Aylık, Diyanet Aile, Geçerken, Diyanet Çocuk ve Diyanet Çocuk eki Cim ekiyle birlikte bunlar içeriği bakımından çok kıymetli dergilerdir. Kayseri'de 2 bin 900 tane yaklaşık din görevlisi var. 2 bin 500 tanesi bizim üyemiz, dikkat çekmek istediğimiz iki mevzu var. Birincisi artık dijital çağdayız. Dijital dergiye geçip üyelerimizin bu dergileri dijital takip etmesidir. Üyelerimizin bize ilettiği şey şudur; biz bu dergilerin ücretini Gazze'ye gönderelim, Filistin'e gönderelim, örnek veriyorum bir dergah aboneliği 500 yüz lira. Bir dergi aboneliğini Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderelim. Bize dijital dergi gönderilsin. Bu dergilerin ithal malzemelerle basıldığını biliyoruz. İsrafı önleme açısından hem de Gazze'ye Filistin'e dikkat çekme açısından üyelerimizin böyle bir talebi oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kurum tarafından yapılan faaliyetlerin sisteme işlenmesi hakkında da talepte bulunan Diyanet-Sen Kayseri şube başkanı Mehmet Yurdakul; “Kurumumuz tarafından yapılmış olan faaliyetlerin bizim dip BYS dediğimiz yani Diyanet İşleri Başkanlığı bilgi yönetim sistemine girilmesi; yarım dakika sürmeyen selam vermiş olduğumuz bir esnaf ziyareti de faaliyet belki toplumun faydasına olan, toplumun temelini sarsan bir problemin çözülmesi de bir faaliyet olaraktan gündeme getirildiği zaman aynı kategoride olması bizim tarafımızdan çok anlaşılmış değildir. O açıdan bizim talebimiz şu ki; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgi sistemine girilirken toplumun yarasına dokunulan mevzuların belki daha ayrıntılı bir şekilde üyelerimizin nasıl bir faaliyet yapıldığını farklı bir şekilde farklı bir format girilmesi ama günlük yapmış olduğumuz ziyaretlerin de ya da vermiş olduğumuz bir selamın, bir hastanın hatırını sormamızın aynı kategoride değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu manada diyoruz ki toplumun yarasına merhem olan, yapılmış olan ciddi konuların faaliyet olaraktan girilmesi ve bunun başkanlığımız tarafından değerlendirilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.