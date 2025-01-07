Kayserispor'da Samsunspor mesaisi başladı

Kayserispor, Süper Ligin 19'uncu haftasında evinde konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor'da Samsunspor mesaisi başladı

Ligin 18’inci haftasında deplasmanda Bodrum FK ile berabere kalan Kayseri ekibi düşme potasında kaldı. Sarı kırmızılılar ligin 19’uncu haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Kayserisporlu futbolcular, Bodrum FK maçından sonra ara vermeden Karadeniz ekibi ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. RHG Enertürk Enerji stadyumunda Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 13.30’da başlayacak.

Haber Merkezi

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