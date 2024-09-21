Kayserispor İzmir'de kampa girdi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Trabzonspor maçı sonrası İzmir'e gitti. Göztepe maçı için kampa giren sarı-kırmızılılar, haftanın kapanış maçına Pazartesi günü çıkacak.

Kayserispor İzmir'de kampa girdi
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Trabzonspor maçı sonrası İzmir’e gitti. Göztepe maçı için kampa giren sarı-kırmızılılar, haftanın kapanış maçına Pazartesi günü çıkacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, İzmir’e giderek kampa girdi. Trabzonspor ile hafta içi oynadığı müsabaka sonrasında Kayseri’ye gelmeden İzmir’e geçen sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında galibiyet arayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alan Kayserispor, renktaşı karşısında etkili futbol oynayarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Göztepe-Kayserispor maçı saat 20:00’de başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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