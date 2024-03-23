Kayserispor - Kasımpaşa maçı 3 Nisan'da oynanacak
TFF Süper Ligin 31'inci hafta programını yayınladı. Kayserispor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği müsabaka 3 Nisan'da oynanacak.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligin 31’inci hafta programını yayınladı. Kayserispor, Kasımpaşa ile 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka saat 20.30’da başlayacak.
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