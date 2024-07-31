Kayserispor Mehdi ile anlaştı

Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Mehdi ile anlaştı
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’da Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya varıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın ısrarla istediği oyunculardan birisi olan Mehdi, bugün Kayseri’ye gelerek sarı kırmızı yöneticiler ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan, bugün de resmen 1 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki futbolcu, sonrasında takıma dahil oldu.

Orta alanda görev alan Mehdi, geride kalan sezon 13 maça çıkmış 3 gol atarken 4 sarı 1 de kırmızı kart görmüştü.

İHA
Kayseri Gündem

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