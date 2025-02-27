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Kayserispor Süper Lig'de alt yapısına en çok şans veren kulüp oldu

Süper Ligin 2024 - 2025 Sezonunda alt yapısından en fazla futbolcuyu lig maçı, Türkiye Kupası ve antrenmanlarında yer veren takım Kayserispor oldu.

Kayserispor Süper Lig'de alt yapısına en çok şans veren kulüp oldu

Transfer yasağı ile kadro sıkıntısı çeken ve küme düşme potasından çıkmaya çalışan Kayserispor’da alt yapıdaki futbolcular A takımda kendilerine yer buluyor. Kayserispor, 2024 - 2025 Sezonu Süper Lig takımlarının kendi akademilerinden yetişen ve A takımda yer alan futbolcu sayısı en fazla olan kulüp oldu. Sarı kırmızılı takımın lig maçlarında, Türkiye Kupası ve antrenmanlarında Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, M.Şamil Öztürk, Batuhan Özgan, Kayra Cihan, Necip Özer, Berat İşkol, Alperen Öztaş şans buldu. Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşması olan  sarı kırmızılıların antrenmanlarında U19 takımından çok sayıda futbolcu yer alıyor.

Haber Merkezi

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