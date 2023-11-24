Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

 Süper Ligin 13'üncü haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün taktik ağırlıklı çalıştı.

PAYLAŞ
  • 24.11.2023 21:05
  • Güncelleme: 24.11.2023 21:05
Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Süper Ligin 13’üncü haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular bugün taktik ağırlıklı çalıştı. Kayserisporlu futbolcular yarın yapacakları ter idmanı ile çalışmalarını tamamlayacak. Pazar günü Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP'li Özer, 'Kayseri'ye bu mu layık'

CHP’li Özer, “Kayseri’ye bu mu layık”

Vekil Arıkan : 'Kayseri'ye Hızlı Tren Ne Zaman Gelecek?'

Vekil Arıkan : 'Kayseri'ye Hızlı Tren Ne Zaman Gelecek?'

43 yıl önceki öğretmeninin gününü meslektaşı olarak kutladı

43 yıl önceki öğretmeninin gününü meslektaşı olarak kutladı

Kıranardı Mahallesi'ne Melikgazi'den çok amaçlı sosyal tesis

Kıranardı Mahallesi'ne Melikgazi'den çok amaçlı sosyal tesis

Başkan Yalçın'a Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaret

Başkan Yalçın'a Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaret

Elitaş'tan Başkan Yalçın'a ziyaret

Elitaş'tan Başkan Yalçın'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik öğrenciler, Filistinli çocuklar için balon uçurdular

Minik öğrenciler, Filistinli çocuklar için balon uçurdular

Kayseri'de bekar evinde çifte cinayet

Kayseri'de bekar evinde çifte cinayet

DAHA FAZLA
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretleri artık üst segment

Erciyes Kayak Merkezi bilet ücretleri artık üst segment