Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Süper Ligin 13’üncü haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular bugün taktik ağırlıklı çalıştı. Kayserisporlu futbolcular yarın yapacakları ter idmanı ile çalışmalarını tamamlayacak. Pazar günü Kayserispor ile Adana Demirspor arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.30’da başlayacak.