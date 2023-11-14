Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar 'Bundan sonraki süreçte ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 14.11.2023 13:22
  • Güncelleme: 14.11.2023 15:33
  • 106
Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Bundan sonraki süreçte ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da keyifler ve moraller üst seviyede. Lige verilen milli ara öncesi oynadığı son 4 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan sarı kırmızılılar geleceğe umutla bakıyor. Göreve geldikten sonra Kayserispor’un başında 8 maça çıkan tecrübeli Teknik Direktör Recep uçar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak 16 puan topladı. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar yaptığı paylaşımda; “Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa galibiyeti dâhil olmak üzere son dört maçımızı kazanarak milli ara öncesinde 22 puanla ligin üst sıralarında yer aldık. Bundan sonrası için de ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu daha da geliştirerek, herkesin arzu ettiği daha da güzel günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarlarını, milli aranın ardından Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında ’şehrin kalbine’ bekliyoruz” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

6
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi vefat etti

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı

DAHA FAZLA
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı bin 135’e ulaştı

Üstad Necip Fazıl'ın emaneti Büyük Doğu Yayınları'nın başına torunu geçti

Üstad Necip Fazıl’ın emaneti Büyük Doğu Yayınları’nın başına torunu geçti

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti