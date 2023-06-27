Kayserispor'un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

 Sarı kırmızılıların yeni sezon giyeceği 3 forma da Kayserispor Store'de satışa çıktı. 

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  • 27.06.2023 13:29
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:29
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Kayserispor'un yeni sezon giyeceği 3 forma da satışa çıktı

Yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmaya çalışan Kayserispor’da yeni sezon için çalışmalar da devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yeni sezon giyeceği formalar belli oldu. İç saha forması olan çubuklu ile deplasman forması olan beyaz ve bu sezon deplasman formasının alternatifi olarak belirlenen 'Erciyes Esintisi’ ismi verilen forma satışa çıktı. Formaların yanı sıra eşofmanlar, tişört ve kışlık giysiler ile çeşitli aksesuarların satışına devam ediliyor. Yeni sezon formaları ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Store sorumlusu Tolga Türk, “İç saha forması olarak klasik sarı kırmızı çubuklu yeni bir desenli olarak tasarlandı. Deplasman formalarımızın biri beyazın üstüne kırmızı sarı renkli ve adını ‘Erciyes Esintisi’ koyduğumuz yeni formamız tasarlandı. Özel kumaşla imal edilen forma geri dönüşüme uygundur. Ev sahibi formamızın fiyatı 699 lira. Beyaz olan deplasman formamız 799 lira. Özel tasarlanan formanın fiyatı da kuruluş yılımızdan esinlenilerek olan 1966 lira olarak belirlendi. Diğer 2 formadan daha fazla maliyetli olan formamız daha çok kulübümüze destek amaçlı olarak satılmaktadır. O formadan elimizde sayılı mevcuttur. Biz bütün taraftarlarımızı mağazamıza bekleriz. Gelecek sene giyilecek olan çubuklu formamız yaklaşık 1 ay önce geldi. Beyaz forma bir haftadır satışta, Erciyes esintisi formamızda dünden beridir satışta. İlgi çok güzel, yoğunluk var. Sadece formalar değil bu sene hemen hemen bütün yeni sezon ürünlerimizi erkenden getirdik. Özellikle A takım ürünleri, eşofman takımları, kışlık kıyafetler ve yeni tişörtlerimizi satışa hazır. Taraftarlarımızı bekliyoruz” dedi.

1ha

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