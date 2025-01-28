Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu. Kulüp sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Hoş Geldin Sergej Jakirovic' dedi.
Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından Sergej Jakirovic ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Hoş Geldin Sergej Jakirovic. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirovic; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.