Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic oldu

Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından Sergej Jakirovic ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Hoş Geldin Sergej Jakirovic. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirovic; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.