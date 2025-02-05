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Kayserispor ve Sportif Direktör 'sportmenliğe aykırı hareket'ten PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor ve sarı kırmızılı takımın yeni Sportif Direktörü Muhammed Türkmen 'sportmenliğe aykırı hareketten' PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor ve Sportif Direktör 'sportmenliğe aykırı hareket'ten PFDK'ya sevk edildi

Süper Ligin 22’nci hafta müsabakalarından sonra PFDK sevkleri belli oldu. Kayserispor kulübü ve Sportif Direktör PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile kararlar şu şekilde yer aldı, “Kayserispor Kulübü’nün 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Trabzonspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Haber Merkezi

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