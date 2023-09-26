KAYSO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yılın ahisi seçilen sanayici Necmettin Baktır’a düzenlenen program ile kaftan giydirme ve şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

KAYSO Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri, yılın ahisi seçilen Necmettin Baktır ve ailesi katıldı.

Ahliğin temellerinin atıldığı Kayseri’de ahilik kültürüne daha çok sahip çıkacaklarını söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Sanayi Odası yönetim Kurulu olarak yılın Ahisini, ahilik ilkelerine sahip; sevgiyi, cömertliği, iş ahlakını, dürüstlüğü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı, kısacası ahiliğin tüm ilkelerini, sadece iş hayatında değil tüm hayatında şiar edinmiş, dinine, bayrağına ve vatanına sadık örnek kişiyi seçmeye özen gösteriyoruz. 2021 yılında çıraklıktan başlayarak yıllardır sanayimize hizmet vermiş, çok değerli büyüğümüz Mehmet Kabak ağabeyi yılın ahisi seçmiştik. Geçen yıl da, 50 yılı aşkın bir zamandır ülkemize ve şehrimize verdiği hizmetlerle göğsümüzü kabartan değerli Abim, büyüğüm Sayın Mustafa Dener’i seçmiştik. Bu yıl ise, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak; İtimat Makina’nın onursal başkanı, sanayici olmasının yanında, hayırseverliği ile ön plana çıkan, değerli büyüğüm Necmettin Bakır Abimizi oybirliği ile “yılın ahisi” seçtik. Necmettin Bakır ağabeyimiz, genç yaşlarda kardeşleri ile kurduğu İtimat firması ile 50 yılı aşkın bir süredir, 400’e yakın çalışanı ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Yaklaşık 35 yıl önce ilk ihracatını yaparak, Kayseri sanayisine vizyon katmıştır. Bugün de yüzde 85 ihracat kapasitesi ile çalışmakta olup, ülkemizin gelişimine çok büyük destek sağlamaktadır. Bu anlamda sanayimize yıllardır hizmet veren, Ahilik Kültürüne uygun yaşamış ve yaşamaya devam eden, Ahiliğin gerektirdiği tüm vasıflara haiz olan, değerli büyüğümüz, duayenimiz, Sayın Necmettin Bakır’ı ve buraya kadar teşrif ederek bizleri onurlandıran, hayırseverlikleri ile örnek olan çok değerli ailesini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim Necmettin abime ve değerli ailesine hayırlı uzun ömürler versin. Biz Ahilik geleneğimizle gurur duyuyoruz. Hakkıyla üretmek, hakça paylaşmak, kardeşçe yaşamak, hepimizin yegane gayesidir. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri’de Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha çok sahip çıkağız. Ahi Evran-ı Veli; “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. ilim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” demiş. Biz de bu çağrıya kulak vererek, Ahilik anlayışı içerisinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Konuşmamı tamamlarken, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf, sanatkâr ve iş insanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, “Ahi Evran’ı geri getiremeyiz bu törenlerle ama prensiplerine de ihtiyacımız var. Ben yılın ahisi seçilen Necmettin Bakır’ı tebrik ediyorum ve temsil etmekten gurur duyduğum esnaf ve sanatkarlar adına, Kayseri adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, “36.’sını kutladığımız Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkarlarımıza, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sanayicimizin şehrimizde temsilcilerinden biri olan Kayseri Sanayi Odası’na bu toplantıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sanayi Odamız yılın ahisi olarak Hacı Necmettin Bakır’ı seçmiştir. Sanayi Odamız tarafından yılın ahisi seçilen Hacı Necmettin bakır ağabeyimizi kutluyor, kendilerine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Değerli büyüğümüz Necmettin Bakır ağabeyimizi sanayicilerimizin teklifi ile ahi baba olarak seçmesi ve ailesinin de bu sevinci paylaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla selamlarken güvenilir olmak, dürüst olmak, topluma faydalı olmak ve bütün bu güzel özellikleri taşıyan birine liyakati ile birlikte ahi baba unvanı vermek ve ahi baba olarak seçilmiş olması hepimizi keyiflendiriyor. Darısı daha nicelerine diye dua ve temennide bulunuyor bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Necmettin Bakır ağabeyimizi, değerli eşini, evlatlarını tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hem yaşadığınız örnek yaşantıdan dolayı. Siz sadece ticaretinizle, hayrınızla değil, yaşadığınız bu aile örnekleri ile de bizlere örneksiniz. Sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bu seçimi yaparken de herkesin oy birliğiyle ya da buraya geldiğinde gerçekten Necmettin ağabey bunu hak ediyor denmiş olmasından dolayı da Sanayi Odası’nı tebrik ediyorum. İnşallah bir sonraki yılda yine beraber olacağız. Dün gibi gelip geçecek biliyorum. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından devam eden tören, protokol üyeleri tarafından yılın ahisi seçilen Necmettin Bakır’a kaftan giydirilip şed kuşandırılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.