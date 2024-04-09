KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 'Ramazan Bayramı' Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 'Ramazan Bayramı' Mesajı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, hoşgörü, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna dönemlerden olan Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi.

Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“On bir ayın sultanı bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın üzüntü ve burukluğu ile bir bayrama daha kavuşuyor olmanın ise huzur ve sevincini yaşamaktayız. Ramazan ayının manevi iklimiyle artan iyi alışkanlıklar ve güzel duyguların bayram ve bayram sonrası da devam etmesi hepimizin ortak temennisidir.

Bayramlar sevinçtir, mutluluktur, huzurdur ve paylaşmaktır. Dostluk ilişkilerinin perçinleştiği, kimsesizlerin hatırlandığı, küskünlüklerin ve dargınlıkların yerini barışa bıraktığı bu mübarek günlerde daha çok kaynaşmalı ve daha fazla beraber olmalıyız. Birbirimizi daha çok sevmeli, sıkıntılarımızın çözümü için el ele vermeyi bilmeliyiz. Her ne kadar asırların felaketi olarak ifade edilen depremlerin acı ve üzüntüsü halen içimizde olsa da devletimizin gücü ve milletimizin feraseti ile yaraların sarılıyor olması üzüntülerimizi bir nebze de olsa bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle hafifletir inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazze ve tüm Filistin’de yaşanan zulmün de biran önce sona ermesini temenni eder, başta öğrencilerimiz ve üniversitemiz mensuplarının, şehrimizin, ülkemizin ve tüm Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim."

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İşçilerin çifte bayram sevinci
İşçilerin çifte bayram sevinci
Prortokol, bayram gelmeden bayramlaştı
Prortokol, bayram gelmeden bayramlaştı
Kayseriliiler ifter çadırını sevdi
Kayseriliiler ifter çadırını sevdi
Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
Kayseri bayrama rengarenk giriyor
Kayseri bayrama rengarenk giriyor
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yaşı Kayseri'de kutlanıyor