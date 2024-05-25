  • Haberler
  • Asayiş
  • Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çarpışan iki aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çarpışan iki aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 68 FR 096 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın etkisi ile takla atan araçlar yaklaşık 100 metre savruldu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ERÜ'de konferans verdi
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ERÜ'de konferans verdi
Pınarbaşı'nda konuşan Mansur Yavaş: '2 Hazran'da hak yerini bulacak'
Pınarbaşı'nda konuşan Mansur Yavaş: '2 Hazran'da hak yerini bulacak'
5 FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
5 FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
DEVA Partisi Adayı Demircioğlu'ndan ilginç davranış
DEVA Partisi Adayı Demircioğlu’ndan ilginç davranış
Mansur Yavaş'tan oy kaybeden Başkan Büyükkılıç'a gönderme
Mansur Yavaş’tan oy kaybeden Başkan Büyükkılıç’a gönderme
KOCAFEST'te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor
KOCAFEST’te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor