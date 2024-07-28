Kazada hayatını kaybeden Kantemiz toprağa verildi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Kantemiz son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Kantemiz son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobiller çarpışmış, kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Ahmet Kantemiz; öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dadaloğlu Mahalle Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Kantemiz’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.