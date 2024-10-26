Kazada yaralanan Cafer öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri’de otobüs bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari araca kamyon çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 9 Ekim’de meydana gelen olayda; Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmenler Hasan Kale, Ömer Çelen, Cafer Yıldız ve Oğuz Metin evlerine gitmek için otobüs durağına geçti. Bu sırada öğretmenleri gören mahalle sakini Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla öğretmenleri aldı. Kent merkezine doğru hareket araca, Kayseri-Ankara Karayolu’nda kavşaktan dönerken M.K. idaresindeki 38 HP 824 taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, kamyonda şarampolden aşağı düşerek ters döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan öğretmenlerden H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M.ve sürücü Y.K. ile kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede okulda görevli fen bilgisi öğretmeni H.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan hafif ticari otomobilin sürücüsü Y.K. da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından otomobil ve kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Cafer öğretmen 17 gün yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız da, tedavisinin sürdüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.