Kendine has mimarisi ile 'Çarşı Melikgazi' yakında kapılarını aralayacak

Melikgazi Belediyesi, örnekleri yalnızca Avrupa’da bulunan ve Türkiye’de ilk olacak Çarşı Melikgazi projesinde sona yaklaştı.

Çarşı Melikgazi’nin 7 gün boyunca meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satılacağı bir yer olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çarşı Melikgazi’mizde son aşamaya geldik, inşaat aşaması bitmek üzere. Zemin çalışmalarına başlandı. Bizi en çok heyecanlandıran projelerimizdendi. İnşallah yaklaşık bir ay içerisinde burası tamamlanacak ve esnaf kardeşlerimizin buraya yavaş yavaş gelmesini sağlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’ye Türkiye’de örneği ilk olacak bir projeyi kazandırıyoruz. İçerisinde meyve sebze pazarı, şarküteri, baharatçı, kreşi, kafeteryası, ATM, fırın ve yöresel tatlarımızın yer alacağı Sofra Melikgazi adlı restoranı da olacak. Bu çarşımız Kayseri’nin yeni sembol değerlerinden olacak ve misafirlerinizi getireceğiniz çok güzel bir eser. Çarşı Melikgazi Kayseri’ye ayrı bir renk katacak. Kayseri’ye farklı illerden belediye başkanlarının gelerek bu projeyi örnek alacaklarını düşünüyorum. Allah en kısa zamanda açmayı nasip etsin inşallah. Şehrimizin yeni uğrak noktası Çarşı Melikgazi’miz hayırlı olsun" dedi.