Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ’6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 186 adet fişek ele geçirildi. ‘Hırsızlık’ suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 15 şüpheli yakalanıp, 3 şüpheli tutuklandı. 2 çalıntı araç ve hırsızlık malı olan 350 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken, malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 şahsa adli işlem yaparken, kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa ise toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da, toplamda 65 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalanırken, 26 şahıs tutuklandı.