KESOB, dijital çağa ayak uydurdu

Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KESOB) kesob.com adlı resmi web sitesi, yeni yüzüyle 1 yıla yakın bir zaman diliminde 116 bin 330 tekil görüntülenme, 6 milyon 439 bin 816 da toplam gösterim sayısına ulaştı. Çağa ayak uyduran bir anlayışla web sitesinin değişiminin etkilerini gözlemlediklerini belirtilen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Yenilikçi anlayışımızla dijital çağa ayak uyduruyoruz, uydurmaya da devam edeceğiz” dedi.

KESOB’un resmi web sitesi kesob.com’da vatandaşlar, kurum hakkında bilgilere erişebiliyor, Birliğe bağlı odaların listelerini ve iletişim bilgilerine erişiyor, esnaf ve sanatkarların merak ettiği konulara yanıt buluyor, Birlik tarafından yayımlanan genelgelere ulaşıyor, kurumun sunduğu kooperatifçilik eğitimi, spor kulübü ve anlaşmalı kurumlar gibi hizmetlere göz atarak bilgi alabiliyor. Bu imkanların yanı sıra web sitesi üzerinden iletişim çeşitliliği sayesinde WhatsApp, mail veya iletişim formu aracılığıyla kuruma istek, talep ve şikayetlerini anında iletip geri dönüş alabiliyor. KESOB’un faaliyetleri hakkında haberlere ulaşılabilirken, duyurular sayesinde de güncel gelişmeler takip edilebiliyor, Facebook, X, Instagram, Linkedin gibi çeşitli sosyal medya hesaplarına erişebilip takip edebiliyor.

1 YIL DOLMADAN 6 BUÇUK MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Kesob.com, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetimi döneminde dijital çağın ihtiyaçlarını gözeterek yenilendi, alt yapısı güçlenerek imkanları artırıldı. Görünümü ve kullanımı değişen kesob.com, vatandaşların, esnaf ve sanatkarların dikkatini çekmeyi başararak, 1 yıla yakın bir sürede 6 buçuk milyona yakın gösterime ulaşmayı başardı.

“ŞEHRİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNU DAHA GENİŞ KESİMLERE DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Söz konusu verileri değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Web sitemizi yenileyeli yaklaşık 1 yıl oldu. Günün şartlarını değerlendirerek yenileme gereği duyduk. Alt yapısı değişti ve güncellendi, içerikler ve görünümü önceki görünüme göre daha iyi oldu derken bu değişim vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın dikkatini çekti. Sitemizi yönetirken olması gereken teknik özelliklere dikkat etmemizin dışında özel bir çalışma yapmamış olmamıza rağmen 116 binden fazla tekil görüntülenme, 6 buçuk milyondan fazla da toplam görüntülenme elde ettik, bu rakamlar gün be gün artarak devam ediyor. Tabiri yerindeyse esnaf ve sanatkarlarımızın, vatandaşlarımız gözü kesob.com’da diyebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da aktif bir şekilde güncellemeye devam ediyor, organik olarak takipçilerimizi artırmayı sürdürüyoruz. Elbette bu verileri yeterli görmüyoruz, çalışmalarımızla bu verileri daha çok artıracağız. Birliğimizi, çalışmalarımızı, projelerimizi daha çok kişiye duyurmaya, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşunu daha geniş kesimlere duyurmaya, haberdar etmeye devam edeceğiz. Teveccühleri için vatandaşlarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam etmelerini belirtiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”