KESOB ERVA Spor Okulu açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatıyla hayata geçirilen Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) ERVA Spor Kulübü açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ERVA Spor Okulları bugün çığ gibi büyüdü” dedi.

İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Ömer Kekeç, Şemseddin Erkaya, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, oda başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; "Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği olarak, bu bölgede 3 projeye imza attık. Bunlardan biri KESOB ERVA Spor Kulübümüz. Kulübümüze kısa sürede 250 öğrencinin kaydını yaptık. 500 talep vardı, 250 öğrencinin şu anda kaydını yaptık. Taekwondo branşında 80 öğrencimiz, jimnastik branşında 40 öğrencimiz, dart branşında 40 öğrencimiz, boks branşında 40 öğrencimiz eğitimlerine şu anda başladılar. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kulübümüz marifetiyle zihinlerinin dinç, bedenlerinin sağlıklı olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, topluma kazandırılmalarını, dostluklarla, sevgi bağlarıyla meşgul olmalarını amaçlıyoruz. Bütün bunları yaparken, valimizin, ilgili kurumlarımızın ve büyükşehir belediyemizin desteklerini de burada alıyoruz. Açılan kulübümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlerimiz güle güle kullansınlar” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise; "Şeyhi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güler yüzüyle, nezaketiyle bizleri her zaman onurlandırıyor. Bu açmış olduğu güzel tesisten dolayı gençlerimize sahip çıktığından dolayı da teşekkür ediyorum. Gece gündüz esnaf ve sanatkarlara hem iş yeri hem de konut yapmak için mücadele ediyor. Başta büyükşehir belediyemiz olmaz üzere bizlerde elimizden geldiğince destek veriyoruz. Artık ERVA Spor Okulları’nın sayılarını takip edemiyoruz. Valimizin başlattığı bu proje bütün şehre yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri’nin her semtinde spora önem ve destek verdiklerini ifade ederek; "Spor konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’miz 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak ilan edildi. İşte siz bu Avrupa Spor Şehri’nin birer bireylerisiniz. Bizde sizlere layık olma yolunda hem Spor A.Ş.’miz ile hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızla en güzel şekliyle her semtte spora önem ve destek veriyoruz. Daha da güzel çalışmalar yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, verilen sözlerin tutulmasıyla ERVA Spor Okullarının sayısının çığ gibi büyüdüğünü söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“1 buçuk yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile beraber bir protokol imzalamıştık. Mütevazi bir odada imzalanan bir protokoldü. O protokolde ERVA ile ilgili büyükşehir belediyemiz ve valiliğimiz iş birliği içerisinde gençlerimizle ilgili yapacağımız çalışmaları planlamıştık. Büyükşehir belediye başkanımız bir takım sözler vermişti. Ben bir takım sözler vermiştim. 1 buçuk yıl sonra o gün o mütevazi odada imzaladığımız protokol, büyükşehir belediyemizin verdiği sözlerin daha fazlasını yapmasıyla bugün çığ gibi büyüdü. 19’uncu spor kulübümüzü açıyoruz. Kayseri’de her mahallede spor kulübü açacağız diye söz verdik. Bugün çok şükür 19’uncuyu açıyoruz.”

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle KESOB ERVA Spor Kulübü açıldı.