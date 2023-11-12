Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İzzet Talay, tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetti. Gazi Talay, Hacılar’da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılında Kıbrıs’ın kurtuluşu için verilen mücadeleye katılan ve 70 yaşında hayatını kaybeden İzzet Talay için Hacılar Cami Kebir’de cenaze töreni düzenlendi. Şeker hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü evinde hayatını kaybeden merhum İzzet Talay’ın cenaze törenine Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jalb. Erhan Özçelik, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, il ve ilçe protokolü, merhum İzzet Talay’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi İzzet Talay, Hacılar Cami Kebir’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.