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Kırşehir Belediyesi TUSAŞ saldırılarına rağmen Cacabey Meydanında konser düzenledi

Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle belediyenin organizasyonunda TUSAŞ saldırılarına rağmen konser düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi TUSAŞ saldırılarına rağmen Cacabey Meydanında konser düzenledi
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle belediyenin organizasyonunda TUSAŞ saldırılarına rağmen konser düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı, Kırşehir’de coşkuyla kutlandı. TUSAŞ’ta düzenlenen terör saldırıları olmasına mukabil Kırşehir Belediyesi, Cacabey Meydanı’nda vatandaşları bir araya getirerek kutlamaları sürdürdü. Yüzlerce kişi Cemre Özdal ve Yaşlı Amca konserine katıldı.Etkinlik içerisinde düzenlenen konser, yoğun katılımla gerçekleşirken vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu müzikle yaşadı.

Kırşehir’de kutlamalar içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk sunumu yapıldıktan sonra Cumhuriyet Resepsiyonu ve fener alayı düzenlenmişti.

İHA
Kayseri Gündem

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